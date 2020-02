Picanha com ervas e purê

Tempere a carne com o sal e a pimenta.

Coloque-a em uma assadeira grande, com a gordura para cima.

Sobre ela, distribua as ervas e a manteiga.

Aqueça o forno em temperatura alta (200 ºC a 220 ºC).

Misture os brócolis com a casca de limão ralada.

Faça um pacote, arrumando essa mistura no centro de um pedaço do papel-alumínio.

Polvilhe com sal e feche como uma trouxa.

Coloque-a em uma das extremidades da assadeira, leve ao forno e asse por 30 minutos.

Vire a picanha, coloque a água na assadeira e raspe bem o fundo.

Se desejar a carne ao ponto, asse-a por mais 30 minutos.

Ela ficará dourada por fora e rosada por dentro.

Retire os brócolis do pacote.

Bata no liquidificador com a maionese até obter um purê e sirva com a picanha.