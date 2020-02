Com a ponta de uma faca, corte as carnes bem picadinhas.

Em uma panela, aqueça o azeite e doure a cebola.

Acrescente as carnes, misture bem e, no fogo baixo (160 ºC), com a panela tampada, deixe refogar até a carne ficar macia.

Tempere com as ervas, sal e a páprica.

Sirva em seguida.