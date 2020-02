Picadinho enformado

Calorias: 334 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 1/2 cebola

. 300 g de carne moída

. Sal e cheiro-verde picado a gosto

. 1 cubo de caldo de tomate

. 1 xícara (chá) de água

. 2 claras de ovo

. 1 banana fatiada em rodelas

. 1 xícara (chá) de alface picada



Modo de preparo

Aqueça a manteiga e refogue a cebola. Junte a carne, o sal e o cheiro-verde e refogue. Adicione o caldo de tomate dissolvido na água quente e corrija o sal. Reserve. Forre uma assadeira com papel-manteiga untado e ponha sobre ela quatro aros de inox. Divida a carne em duas partes e distribua uma parte entre os aros. Pressione com uma colher, espalhe uma colher de clara, cubra com a alface picada, as rodelas de banana e um pouco mais de alface, e complete com a outra metade da carne. Regue com a clara restante e leve ao forno para assar.