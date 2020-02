Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC).

Em uma tigela refratária, apoiada sobre uma panela com água bem quente, sem ferver, derreta o chocolate e a manteiga, mexendo delicadamente.

Em uma tigela grande, misture com uma colher de pau as gemas com os ovos e o açúcar.

Junte o chocolate derretido e a farinha aos poucos, mexendo bem.

Distribua a massa nas 12 forminhas.

Asse por 15 minutos ou até ficarem secos por fora.

Retire do forno e desenforme.