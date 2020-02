Unte um refratário com azeite.

Aqueça o forno em temperatura alta (200 ºC a 220 ºC).

Misture o vinho com o alho, as pimentas e a salsa e tempere o peixe. Coloque no refratário.

Afervente o brócolis em água com sal e junte ao peixe.

Por cima, coloque a cebola e a azeitona.

Polvilhe com sal e pimenta.

Regue com o óleo e a manteiga.

Cubra com papel-alumínio e asse por 30 minutos.