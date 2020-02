Peru com batata-doce e especiarias

Descongele o peru e retire os miúdos.

Enxugue com papel-toalha.

Bata no liquidificador o vinho, a cebola e o alho.

Passe na carne e reserve por 1 hora.

Escorra, mas reserve o tempero e recheie.

Passe 100 g de manteiga entre a pele do peito e a carne do peru.

Costure aberturas.

Forre a assadeira com papel-alumínio, cubra com folhas de salsão e coloque o peru por cima.

Unte com o restante damanteiga, cubra com papel-alumínio e asse no forno, preaquecido, em temperatura média (170 °C a 190 °C), por 3 horas, regando com o caldo da forma e o tempero reservado.

Corte a batata em quatro e cozinhe no vapor.

Leve ao fogo os ingredientes restantes, mexendo até o açúcar dissolver.

Arrume em uma assadeira forrada com papel-alumínio untado e cubra com colheradas do molho de açúcar.

Leve ao forno até dourar e sirva com o peru.