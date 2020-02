Peru ao molho de cerveja de Noel

Um dia antes, separe as coxas, as sobrecoxas, os dois peitos e o restante (a carcaça) e corte em pedaços menores.

Tempere com sal, pimenta, cebola ralada, alho moído, suco de limão e 4 sementes de cardamomo amassadas.

Coloque tudo numa vasilha, envolva com filme plástico e reserve na geladeira.

No dia seguinte, prepare a manteiga clarificada: derreta a manteiga em fogo baixo e cozinhe por cerca de 5 minutos.

Fora do fogo, com uma escumadeira, retire toda espuma ou, se preferir, passe numa peneira com gaze. Reserve.

Separe a carcaça e, com uma seringa, injete 1/3 da manteiga nos dois peitos, nas coxas e sobrecoxas.

Numa panela, aqueça 1/3 da manteiga e doure cuidadosamente.

Coloque os pedaços numa grade sobre uma assadeira, cubra com papel-alumínio e asse no forno, preaquecido, a 180 ºC por 35 minutos.

Retire do forno e reserve.

Na mesma panela onde dourou os pedaços de peru, doure as aparas (sobras de carne), adicione a farinha de trigo, a cebola, o alho-poró e cozinhe por 2 minutos.

Acrescente a folha de louro, um raminho de alecrim, 2 copos de água e cozinhe até reduzir o caldo pela metade.

Passe esse caldo numa peneira fina e reserve.

Numa panela, coloque a metade da manteiga restante e refogue as cerejas por alguns minutos.

Adicione a cerveja, cozinhe por 15 minutos e reserve.

Cozinhe os minilegumes, doure no restante da manteiga com uma pitadinha de sal e açúcar. Reserve.

Antes de servir, junte numa panela os pedaços de peru, o caldo e a cerveja com as cerejas. Cozinhe por 20 minutos.

Acerte o tempero e acrescente os minilegumes. Sirva com o peru.