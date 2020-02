Pera com calda de laranja

Calorias: 82 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 6 peras portuguesas

. 1 1/2 xícara (chá) de suco de laranja

. 4 anises-estrelados

. 1 colher (sopa) de adoçante culinária



Modo de preparo

Lave as peras e remova as cascas, sem retirar os cabinhos. Reserve. Em seguida, coloque em uma panela média o suco de laranja, o anis e o adoçante. Misture bem. Junte as peras à mistura e cozinhe em fogo médio por 25 minutos ou até as frutas ficarem macias (regue-as pelo menos três vezes com a calda que se formar no cozimento). Retire e deixe esfriar. Despeje as peras em uma taça grande e leve para gelar.