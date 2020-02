Penne com molho de limão

Calorias: 688 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 150 g de salmão em postas

. Sal e pimenta a gosto

. Azeite o suficiente para untar

. 1 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco

. 1 limão (a casca e o suco)

. Noz-moscada ralada a gosto

. 1 colher (sopa) de salsa picada (só as folhas)

. 400 g de massa penne cozida al dente

Modo de preparo:

Tempere o salmão com sal e pimenta. Doure em uma frigideira antiaderente untada com azeite e reserve. Ponha em uma panela pequena o creme de leite, a casca e o suco do limão. Leve ao fogo médio até ferver e engrossar levemente. Tempere o molho com sal, pimenta, noz-moscada e salsa picada a gosto. Escorra a massa e regue com o molho. Sirva logo em seguida.