Peixe branco assado na folha de bananeira

Limpe os filés e corte-os ao meio.

Retire as espinhas de modo que fiquem abertas.

Depois, misture a cebola com as ervas, o suco de limão, o sal e o azeite.

Tempere os filés com sal e pimenta.

Em seguida, forre uma louça refratária com folhas de bananeira e disponha 2 filés no centro com a pele virada para baixo.

Distribua o recheio sobre cada um deles e cubra com os filés restantes, formando uma espécie de sanduíche.

Disponha fatias de limão por cima e pincele com azeite.

Asse por 25 minutos em forno, preaquecido.

Sirva com a ervilha-torta.