Pavê de morango

Calorias: 214 por porção

Categoria: Pavê

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

· 1 xícara (chá) de creme de leite fresco (240 ml)

· 1 colher (chá) de essência de baunilha

· 480 g de morango

· 1/3 de xícara (chá) de açúcar (60 g)

· 1 caixa de biscoito champanhe com açúcar fino (180 g)

· 80 g de morango (para decorar)

Modo de preparo

Na batedeira, bata o creme de leite com a essência de baunilha até obter picos firmes (aproximadamente 2 minutos). Reserve. Numa tigela média, amasse o morango com um garfo. Junte o açúcar e misture bem. Reserve. Quebre grosseiramente os biscoitos. No fundo de uma taça de pé de 20 cm de diâmetro, faça uma camada com metade dos biscoitos.

Cubra com metade do morango reservado e, por cima, espalhe metade do creme batido reservado. Continue alternando as camadas finalizando com uma camada de creme. Decore com os morangos toda a superfície. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira até firmar (cerca de 4 horas). Sirva bem gelado.