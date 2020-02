Pavê de morango com chocolate Bis®

Misture o leite condensado, o leite, o amido e as gemas.

Leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar.

Reserve.

Com metade do creme, forre o fundo de uma forma de bolo inglês levemente untada com óleo.

Faça uma camada com morangos, uma com chocolate picado, termine com o restante do creme e dos morangos, reservando alguns para decorar.

Leve à geladeira por 1 hora.

Bata as claras em neve e acrescente o açúcar, aos poucos, batendo sempre, até obter um suspiro firme.

Junte o creme de leite e mexa bem.

Coloque a mistura por cima dos morangos e leve à geladeira.

Ao servir, decore com os morangos reservados em fatias.