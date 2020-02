Pavê de maracujá e chocolate

Calorias: 578 por porção

Categoria: Pavê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Calda

. 1 e ½ xícara (chá) de leite

. ½ xícara (chá) de açúcar

. 1 e ½ xícara (chá) de achocolatado

Musse

. 1 lata de leite condensado

. 1 gelatina de maracujá dissolvida em ½ xícara (chá) de água fervente

. 2 caixas de creme de leite

. 1 xícara (chá) de suco concentrado de maracujá

. 1 caixa de biscoito champanhe

Modo de fazer

Calda

Em uma panela, leve ao fogo o achocolatado com o leite e o açúcar, mexendo até dissolver. Ferva em fogo baixo até engrossar. Deixe esfriar.

Musse

Bata no liquidificador o leite condensado com a gelatina dissolvida, o creme de leite e o suco por dois minutos.

Montagem

Em um refratário, alterne camadas de biscoitos, calda de chocolate e musse de maracujá, repetindo até terminar com a musse e a calda. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por três horas ou até ficar firme. Sirva em seguida.