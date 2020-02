Pavê de Chocolate com Creme

Calorias: 395 por porção

Categoria: Pavê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

· 1 disco de pão-de-ló de chocolate (300 g)

· 1 lata de leite condensado

· Suco de 1 limão

· 300 g de morango

Modo de preparo:

Esfarele ou corte o pão-de-ló em pequenos círculos. Reserve. No liquidificador, bata o leite condensado com o suco de limão durante 5 minutos ou até formar um creme grosso. Reserve. Lave bem os morangos, tire as folhas e corte-os em fatias. Em taças individuais ou em um refratário, monte o pavê alternando camadas de bolo e de creme com leite condensado. Deixe espaço para colocar o morango. Termine com o creme.



Dica:

Compre o pão-de-ló pronto ou use sobras de bolo.