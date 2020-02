Pavê de chocolate branco

Calorias: 552 por porção

Categoria: Pavê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 500 g de chocolate branco

· 1 lata de leite condensado

· 5 colheres (sopa) de amido de milho

· 2 xícaras (chá) de leite

· 1 lata de creme de leite

· 1 pacote de biscoito champanhe

· Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo:

Derreta o chocolate em banho-maria. Em seguida, em uma panela, ponha o leite condensado, o amido de milho diluído em uma xícara (chá) de leite e leve ao fogo brando, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogo e misture rapidamente o chocolate derretido. Acrescente o creme de leite e misture bem. Em um refratário ou uma forma de fundo removível, distribua uma camada de biscoito umedecido no leite restante e uma camada de creme. Intercale as camadas até o fim dos ingredientes. Leve à geladeira no mínimo por uma hora. Decore com raspas de chocolate branco antes de servir.

Dica:

Derreta o chocolate em banho-maria. Em seguida, em uma panela, ponha o leite condensado, o amido de milho diluído em uma xícara (chá) de leite e leve ao fogo brando, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogo e misture rapidamente o chocolate derretido. Acrescente o creme de leite e misture bem. Em um refratário ou uma forma de fundo removível, distribua uma camada de biscoito umedecido no leite restante e uma camada de creme. Intercale as camadas até o fim dos ingredientes. Leve à geladeira no mínimo por uma hora. Decore com raspas de chocolate branco antes de servir.