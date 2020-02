Pavê de banana

Calorias: 220 por porção

Categoria: Pavê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Doce de banana:

· 12 bananas-nanicas médias sem casca

· 1 colher (sopa) de adoçante dietético de uso culinário

Creme:

· 1 lata de leite condensado

· 1 xícara (chá) de leite em pó desnatado

· 1 gema

· 3 colheres (chá) de maisena

· 1/2 xícara (chá) de leite de coco light



Cobertura:

· 2 claras

· 4 colheres (sopa) de frutose (açúcar de frutas)

· 4 colheres (sopa) de creme de leite light

Modo de preparo:

Doce de banana:

Corte as bananas em rodelas finas e coloque-as em uma panela. Polvilhe o adoçante e leve ao fogo baixo até que a banana desmanche. Reserve.

Creme:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coloque o creme em uma panela e deixe engrossar no fogo baixo. Cozinhe por mais três minutos e retire do fogo. Reserve.



Creme:

Bata as claras em neve firme e acrescente aos poucos o adoçante. Bata bem e retire da batedeira. Junte o creme de leite e misture. Monte o pavê em um refratário. Despeje o doce de banana e cubra com o creme. Finalize com o suspiro e leve à geladeira por quatro horas. Sirva bem gelado.

Dica:

Experimente substituir a banana pelo doce de outra fruta de sua preferência.