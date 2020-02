Pastelão de carne e milho

Calorias: 525 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Creme de milho:

. 3 xícaras (chá) de milho escorrido

. 1 1/2 xícara (chá) de leite

. Sal a gosto

. 1 colher (sopa) de azeite

. 2 colheres (sopa) de açúcar

Recheio:

. 500 g de carne moída

. Sal e pimenta a gosto

. 2 dentes de alho picados

. 1/2 colheres (chá) de cominho em pó

. 1/4 de xícara (chá) de azeite

. 1 cebola picada

. 3 colheres (sopa) de uva-passa preta

Frango:

. 500 g de peito de frango temperado,cozido e desfiado

. 1/4 de xícara (chá) de azeite

. Sal a gosto

. 1 cebola picada

Para decorar:

. Azeitona preta



Modo de preparo

Creme de milho:

Bata o milho no liquidificador até obter um creme. Ponha numa panela com o leite e leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar. Junte sal, azeite e açúcar. Misture e reserve.

Carne:

Tempere a carne com sal, alho, a pimenta e o cominho. Numa panela, aqueça o azeite e junte a cebola. Refogue até dourar. Ponha a carne e frite bem. Junte a passa, mexa e reserve.

Frango:

Ponha o frango em uma panela e frite-o no azeite com o sal e a cebola. Retire do fogo e reserve.

Montagem:

Aqueça o forno e unte um refratário com manteiga. Forre o fundo com 1/3 do creme. Por cima, ponha parte do recheio de carne e parte do recheio de frango. Polvilhe com a azeitona e mais passas. Alterne as camadas, mas finalize com o creme. Polvilhe o açúcar e asse até dourar.