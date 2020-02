Pastel folhado de legumes

Calorias: 310

Categoria: Massa

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

Recheio:

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1 cebola média bem picada

. 2 xícaras (chá) de legumes cozidos al dente e cortados em cubos

. 2 tomates picados

. Sal, pimenta e orégano a gosto

. 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Massa:

. 4 xícaras (chá) de farinha e trigo

. 3/4 de xícara (chá) de óleo de milho

. 2 gemas ligeiramente batidas

. Sal a gosto

. 1/2 xícara (chá) de água morna

. Amido de milho para polvilhar

. 1 gema para pincelar

Modo de preparo:

No azeite, refogue a cebola até dourar. Acrescente os legumes e mexa com cuidado. Junte o tomate e refogue bem. Tempere com sal e pimenta. Mexa. Acrescente o oregano e o cheiro-verde. Misture bem, retire do fogo e reserve.

Massa: Em uma tigela, coloque a farinha, o óleo, as gemas e o sal. Comece a misturar com a mão e junte a água, aos poucos, até a massa se soltar. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Abra a massa fina com um rolo, em um retângulo. Polvilhe com amido, dobre em três e depois em três de novo. Abra novamente e repita mais duas vezes, polvilhando sempre com o amido. Abra novamente com a espessura de 4 mm e corte discos de 8 cm de diâmetro. Recheie e aperte as beiradas para fechar bem e coloque os pastéis em uma assadeira levemente polvilhada com amido. Pincele os pastéis com a gema e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos ou até dourarem. Sirva em seguida no lanche da tarde ou como entrada.