Pastel de fubá com carne moída

Calorias: 479 por porção

Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

Massa:

· 1 xícara (chá) de água

· 1/4 de xícara (chá) de manteiga

· 3/4 de xícara (chá) de fubá

· 1 xícara (chá) de farinha de trigo

· 1/2 colher (chá) de sal

· 1 ovo

· Óleo para fritar

Recheio:

· 3 dentes de alho picados

· 2 colheres (sopa) de manteiga

· 1 xícara (chá) de carne moída

· 1/2 xícara (chá) de uva passa

· 2 colheres (sopa) de salsa picada

· 1/2 colher (sopa) de açúcar

· 2 colheres (sopa) de vinagre

· 1 pitada de pimenta calabresa

· Sal a gosto



Acessórios:

· Rolo para massa

· Cortador de biscoito com 3 cm de diâmetro

Modo de preparo:

Massa:

Ferva a água com a manteiga numa panela. Junte o fubá, a farinha de trigo e o sal e mexa até se soltar do fundo da panela e formar uma bola. Deixe esfriar um pouco e junte o ovo, batendo rapidamente com uma colher de pau. Transfira a massa para uma superfície lisa e deixe esfriar.

Recheio:

Numa frigideira, frite o alho na manteiga até dourá-lo. Junte a carne e frite, mexendo, por dez minutos. Coloque sal, a passa, a salsa e o açúcar e misture bem. Adicione o vinagre e a pimenta. Mexa e retire do fogo.

Montagem:

Com o rolo, estenda porções da massa na espessura de 0,5 centímetro. Com o cortador, faça círculos de 6 centímetros. Coloque o recheio e feche o pastel. Pressione a borda com ajuda de um garfo para fechar bem. Frite aos poucos e retire quando dourar. Escorra sobre papel toalha e sirva.