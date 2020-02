Pastel de banana

Calorias: 96 por porção

Categoria: Fritura

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 36 porções

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 2 bananas-nanicas grandes cortadas em cubos

· 2 colheres (chá) de suco de limão

· 1/2 xícara (chá) de coco fresco ralado

· 36 rodelas de 7,5 cm de diâmetro de massa pronta para pastel

· 1 clara

Para fritar:

· Óleo

Modo de preparo:

Passe as bananas no suco de limão e no coco. Reserve. Polvilhe uma superfície com farinha de trigo, coloque a rodela da massa e ponha meia colher (sopa) da mistura de banana no centro de cada rodela. Bata a clara ligeiramente. Pincele as bordas de cada rodela com a clara e dobre, formando um pastel. Pressione as beiradas com um garfo. Numa frigideira grande, coloque óleo até 3 cm de altura e frite cinco ou seis pastéis de cada vez, até dourarem dos dois lados. Deixe escorrer em papel toalha. Polvilhe açúcar e sirva.

Dica:

Se preferir, prepare esta receita usando massa de pastel própria para fazer no forno. Fica ainda mais leve!