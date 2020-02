Papardele à Fulana

Calorias: 310

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2

Ingredientes:

. 105 gr de papardele

. 300 gr de tomate concassé (sem pele e sem sementes) cortados em cubos

. 150 ml de óleo de girassol

. 100 gr de cenoura cortada em bastão de, aproximadamente, 5 cm

. 2 muçarelas de búfala do tipo boconccino

. Sal a gosto

. Pimenta branca e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe a massa em, no mínimo, 3 litros de água, uma colher de sal e 3 colheres de óleo de girassol. Em outra panela, coloque 100 ml de óleo de girassol, e, assim que aquecer, acrescente a cenoura. Mexa por 5 minutos sem intervalo. Coloque os tomates e continue mexendo por mais 3 minutos. Ajuste os temperos, o sal e a pimenta branca. Desligue o fogo e jogue as folhas de manjericão e as muçarelas de búfala cortadas em quatro pedaços no molho. Misture bem e sirva em seguida com o macarrão.