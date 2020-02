Pão de tomate seco e manjericão

Calorias: 471

Categoria: Pão

Dificuldade: Médio

Rendimento: 16

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

Massa básica:

. 45 g de fermento biológico

. 1 xícara (chá) de leite morno

. 3 ovos

. 1/2 xícara (chá) de óleo

. 1 colher (sobremesa) de sal

. 1 kg de farinha de trigo

. 1 gema para pincelar

Recheio:

. 150 g de tomate seco

. 1/2 xícara (chá) de folhas de manjericão

. 100 g de queijo prato cortado em fatias finas

Modo de preparo:

Em um recipiente, dissolva o fermento biológico no leite morno, acrescente os ovos, o óleo, o sal e, aos poucos, a farinha de trigo. Sove a massa até que ela fique homogênea. Deixe descansar durante 20 minutos. Divida a massa em duas partes iguais.

Recheio: Com a ajuda de um rolo, abra as massas. Espalhe o tomate seco e as folhas de manjericão sobre as massas. Distribua as fatias de queijo prato e feche. Reserve. Coloque em uma forma de pão média untada com óleo e deixe descansar até que dobre de volume. Pincele a gema e asse em forno preaquecido a 200 C até dourar.