Coloque no liquidificador os quatro primeiros ingredientes e bata até misturar.

Junte o sal e o polvilho.

Bata até ficar homogêneo.

Unte 14 forminhas grandes de empada com manteiga e despeje massa até a metade da forma.

Recheie com um pouco do cream cheese e do alecrim, cubra com mais massa e disponha todas em uma assadeira baixa.

Leve ao forno, preaquecido, em temperatura alta (200 ºC a 220 ºC), por 20 minutos ou até os pães ficarem bem crescidos e dourados.

Sirva quente.