Pão de queijo especial

Aqueça o forno a 180 ºC.

Coloque no liquidificador o leite, o óleo, os ovos, o sal e o polvilho doce.

Bata bem até formar uma mistura homogênea e despeje em uma tigela.

Junte o queijo de minas ralado e mexa delicadamente com uma colher de pau.

Despeje em forminhas de empada untadas e disponha-as em uma assadeira.

Leve para assar até crescer e começar a dourar.

Retire do forno e, com a ajuda de um saco de confeitar com bico pequeno, coloque um pouco do doce de leite cremoso em cada pãozinho.

Sirva imediatamente.