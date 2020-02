Pão de queijo e presunto

Calorias: 201 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

Recheio:

· 1 xícara (chá) de tomate picado

· 2 colheres (sopa) de cebola picada

· 1 colher (sopa) de azeite

· 1 colher (sopa) de manjericão picado

· 1 colher (sopa) de vinagre

· 125 g de mussarela picada

· 125 g de presunto picado

Massa:

· 1 tablete de fermento biológico fresco (15 g)

· 1 xícara (chá) de leite morno

· 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

· 1/2 xícara (chá) de azeite

· 1 colher (sopa) de manteiga

· 1 ovo

Modo de preparo:

Recheio:

Misture bem todos os ingredientes.

Massa:

Dissolva o fermento no leite morno e reserve. Junte a farinha, o fermento, o azeite, a manteiga e o ovo e misture com um garfo. Numa superfície enfarinhada, sove até obter uma massa que se desprenda das mãos. Forme uma bola, cubra e deixe por 1 hora em lugar aquecido. Aqueça o forno em temperatura alta e unte a assadeira. Abra a massa até obter um retângulo de 30 x 40 cm. Corte pelo comprimento uma tira de 5 cm de largura e em cinco tiras de 1 cm. Reserve. Distribua o recheio sobre a massa e enrole-a pelo comprimento. Decore com as tiras, pincele com a gema e coloque na assadeira. Asse em temperatura média por 50 minutos e sirva.