Pão de ló: receitas, histórias e curiosidades

Que atire o primeiro punhado de farinha quem não gosta de bolo fofinho, com massa extremamente macia! Ficou com água na boca? Pois saiba que essa massa tem um nome: pão de ló, receita típica da cozinha portuguesa, que pode servir de base para bolos recheadíssimos e com coberturas deliciosas ou, simplesmente, ser consumida “sozinha”, despertando paladares e aromas por toda a mesa. Em seu livro Mil-folhas – História ilustrada do doce (Editora Cosac Naify), a escitora Lucrecia Zappi conta que o pão de ló segue a combinação clássica da doçaria portuguesa, ou seja, a receita leva açúcar e ovos – e claras batidas em neve.

As claras fofinhas, aliás, são as responsáveis pela massa levíssima do bolo e justificam o termo “ló”, que dá nome à receita. Ló, para quem não sabe, é um tecido finíssimo e delicado. Mas se os portugueses levam os parabéns pelos deliciosos bolos com nome de pão, Lucrecia resgata a verdadeira história do quitute. “Depois que os portugueses visitaram o Japão no século XVI, o pão de ló tornou-se iguaria nacional”, cita em seu livro. O tal bolo japonês que serviu de inspiração para o pão de ló é chamado casterá (por causa da clara em castelo, que é mais firme que a clara em neve) e leva mel na receita.

Que tal correr pra cozinha e preparar esta delícia? Separamos 4 receitas para você. Aprenda como fazê-las: