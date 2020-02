Pão de ervas

Calorias: 168 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 tablete de fermento biológico

· 1 xícara (chá) de água morna

· 2 colheres (sopa) de manteiga

· 1 colher (sopa) de açúcar

· 1 1/2 colher (chá) de sal

· 2 colheres (sopa) de cebolinha verde

· 1 colher (sopa) de salsa picada

· 1 colher (chá) de endro seco

· 1 ovo

· 3 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Modo de preparo:

Dissolva o fermento na água morna. Junte a manteiga derretida, o açúcar, o sal, a cebolinha picada, a salsa, o endro e o ovo. Misture. Acrescente a farinha, aos poucos, misturando bem. Coloque a massa numa superfície enfarinhada e amasse bem. Transfira para uma tigela, cubra com um pano e deixe crescer por uma hora. Aqueça o forno em temperatura alta. Divida a massa em quatro partes. Com um rolo, abra cada parte até obter um quadrado de 24 cm. Corte em três tiras de 8 cm. Enrole cada tira como um rocambole, formando pãezinhos. Ponha numa assadeira untada. Pincele com ovo e asse por 30 minutos ou até dourar ligeiramente.