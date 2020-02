Pão de Cenoura

Calorias: 1000 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 3 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 5 1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

· 1 tablete de fermento biológico

· 1 colher (chá) de açúcar

· 1 ovo

· 1/3 de xícara (chá) de óleo

· 1 1/2 xícara (chá) de leite morno

· 2 xícaras (chá) de cenoura ralada

· 1 colher (sopa) de sal

Modo de preparo:

Em um recipiente grande ponha a farinha, faça uma cavidade no centro e acrescente o fermento biológico dissolvido no açúcar, o ovo e o óleo. No liquidificador bata o leite com a cenoura e o sal. Acrescente à mistura e trabalhe a massa até ficar homogênea. Deixe descansar até dobrar de volume. Aqueça o forno a 220ºC. Amasse novamente a massa, molde os pães e ponha em formas untadas com margarina. Deixe crescer, leve ao forno alto durante 15 minutos e deixe terminar de assar no forno a 180ºC por mais 25 minutos.

Dica:

Asse em formas para bolo inglês ou pão de forma.