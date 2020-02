Pão de Banana

Calorias: 212 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 16 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 15 g de fermento biológico

· 2 colheres (sopa) de açúcar

· 1 colher (café) de sal

· 2 ovos

· 1/2 xícara (chá) de leite morno

· 1/2 xícara (chá) de margarina

· 1/2 kg de farinha de trigo

· 3 bananas cortadas em rodelas

· 1 gema para pincelar

· Mistura de açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, dissolva o fermento biológico no açúcar e no sal. Misture os ovos, o leite, a margarina e aos poucos acrescente a farinha de trigo. Trabalhe bem a massa até ficar homogênea. Deixe descansar durante 20 minutos. Com um rolo, abra a massa, espalhe a banana e enrole como um rocambole, apertando bem as laterais. Ponha numa forma grande de pão untada com margarina. Aqueça o forno a 200ºC. Deixe o pão descansar até dobrar de volume. Pincele a gema e leve ao forno até dourar. Deixe amornar, desenforme e polvilhe com a mistura de canela e açúcar.



Dica:

A banana pode ser substituída por maçã cortada em fatias finas.