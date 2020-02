Pão com creme

Calorias: 235 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 24 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2/3 de xícara (chá) de leite

. 2 1/2 tabletes de fermento biológico

. 1/4 de xícara (chá) de açúcar

. 2 1/3 de xícara (chá) de farinha de trigo

. 1 ovo

. 1 gema

. 3 colheres (sopa) de manteiga

. 1/2 colher (sopa) de raspas de limão

Creme:

. 3 xícaras (chá) de creme de baunilha pronto

Para pincelar:

. 1 ovo batido

Modo de preparo

Numa panela, aqueça 1/3 de xícara de leite. Retire do fogo e adicione o fermento. Deixe descansar por 30 minutos. Em uma vasilha à parte junte o açúcar, o leite restante, a farinha, o ovo, a gema e a manteiga. Misture até obter uma massa bem lisa. Adicione as raspas de limão e o fermento dissolvido. Misture. Retire pequenas porções e faça bisnaguinhas com 15 cm de comprimento. Ponha na assadeira e deixe descansar por 20 minutos.

Montagem:

Aqueça o forno. Faça três cortes diagonais em cada bisnaguinha. Com a ajuda de um saco de confeitar, distribua o creme de confeiteiro sobre cada corte e asse.