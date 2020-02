Panqueca de queijo

Calorias: 370 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Massa:

. 5 ovos

. 1/2 xícara (chá) de água

. 1/2 xícara (chá) de leite

. 5 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de óleo

. 1 pitada de sal

Recheio:

. 500 g de queijo cremoso tipo Catupiry®

Molho:

. 1 xícara (chá) de leite

. 1 xícara (chá) de creme de leite

. 1/4 de xícara (chá) de caldo de galinha

. 1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado



Modo de preparo

Massa:

Ponha todos os ingredientes no liquidificador e bata por sete minutos. Despeje uma concha média da massa no fundo de uma frigideira pequena antiaderente untada, gire a frigideira para a massa cobrir todo o fundo e deixe dourar de leve dos dois lados. Reserve. Repita a operação até terminar a massa.

Recheio:

Amasse o queijo cremoso com um garfo e espalhe sobre metade de cada panqueca. Dobre-a ao meio e dobre-a novamente, formando um leque. Disponha-as em um refratário e reserve.

Molho:

Misture todos os ingredientes do molho e leve ao fogo até ferver. Retire do fogo e regue as panquecas. Leve ao forno para gratinar e sirva em seguida.