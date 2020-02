Panqueca com Recheio de Nozes

Em uma panela média, junte 1/3 de xícara (chá) de açúcar e 1 xícara (chá) água e cozinhe em fogo alto (200 ºC a 220 ºC), mexendo sempre, com uma colher de pau, até ferver.

Pare de mexer e cozinhe até obter uma calda grossa. Reserve.

No liquidificador, bata as nozes com o açúcar de confeiteiro até moer bem.

Passe para uma tigela, junte a água de flor de laranjeira, misture e reserve.

Bata os ingredientes restantes no liquidificador até ficar homogêneo. Reserve.

Aqueça a frigideira, coloque uma colher (sopa) da massa e frite até formar bolhas em cima e dourar embaixo.

Não vire a panqueca. Reserve sobre papel toalha.

Faça o mesmo com a massa restante.

Disponha 1 colher (chá) do recheio sobre cada uma.

Feche, como se fosse um pastel.

Aperte as bordas com os dedos para não abrir.

Regue com a calda antes de servir.

Dica: se desejar, sirva com coalhada seca.