Pamonha grelhada

Aqueça o forno em temperatura alta.

Debulhe as espigas e bata o milho com o leite no liquidificador.

Em uma tigela, misture o milho batido com o óleo, o sal, a pimenta e a cebola ralada.

Transfira para um refratário untado com manteiga e leve ao fogo a 220 ºC até dourar.

Deixe a pamonha esfriar e, em seguida,corte-a ao meio no sentido horizontal.

Em grelha antiaderente, coloque 2 colheres (chá) de azeite e grelhe as pamonhas dos dois lados.

Sobre cada pedaço, arrume 1 fatia de queijo e 1 rodela de tomate.

Regue com azeite, tempere com sal e orégano, e deixe o queijo derreter.