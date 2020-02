Omelete de Salsicha

Calorias: 343 por porção

Categoria: Omelete

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 3 ovos

· Sal e salsa picada a gosto

· 1 colher (sopa) de óleo

· 2 colheres (sopa) de requeijão

· 3 salsichas aferventadas e cortadas em rodelas

Modo de preparo:

Bata bem os ovos, tempere com sal e salsa. Em uma frigideira média, aqueça o óleo, espalhe a mistura de ovos, tampe e deixe cozinhar no fogo baixo durante cinco minutos ou até as bordas dourarem. Vire delicadamente e doure do outro lado. Ainda na frigideira, espalhe o requeijão e as rodelas de salsicha. Dobre a omelete e sirva em seguida.

Dica:

Substitua o requeijão por fatias de mussarela.