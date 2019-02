Nozes com maionese temperada

Ingredientes

.2 xícaras de nozes

.1 colher (sopa) de açúcar cristal

.1 ovo

.2 colheres (sopa) de suco de limão-siciliano

.Óleo de girassol

.Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma vasilha com água morna, deixe seis nozes de molho de um dia para o outro. Quebre as demais com um martelinho de cozinha e, em uma frigideira, leve ao fogo baixo com o açúcar mexendo até caramelizar. Deixe esfriar. No liquidificador, em velocidade média, bata rapidamente o ovo com o suco de limão. Despeje o óleo em fio e bata (use só o suficiente para obter uma mistura cremosa, mas firme – no máximo 2 xícaras). Tempere com sal. Com um palito, retire a pele escura que deve ter começado a se soltar das nozes inteiras. Sirva-as com as nozes carameladas e a maionese.