Nhoque de abóbora

Calorias: 441

Categoria: Massa

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1,8 kg de abóbora-menina madura, com casca, cortada em pedaços

. 3 1/2 xícaras de ricota (700 g)

. 1 gema

. 1 1/2 xícara de queijo parmesão ralado (165 g)

. 1 xícara de farinha de trigo (120 g)

. 1 colher (chá) de sal

. 1/2 colher (chá) de noz-moscada

Para o molho:

. 1/2 colher (sopa) de orégano seco (opcional)

. 1/2 xícara de manteiga (100 g)

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 250ºC (bem quente). Numa assadeira, leve a abóbora ao forno preaquecido até que fique macia (cerca de 1 hora e 10 minutos). Retire a polpa da casca com uma colher e passe por uma peneira, sobre uma tigela, amassando devagar para tirar o excesso de líquido. Numa panela grande, ferva 5 litros de água em fogo alto. Passe pelo processador a ricota, a gema, o queijo parmesão (reserve 1 1/2 colher de sopa para polvilhar), a farinha, o sal e a noz-moscada até obter uma mistura pastosa. Junte à abóbora peneirada e misture com uma colher de pau até obter uma massa homogênea. Retire porções de massa equivalentes a 1/2 colher (sopa) e despeje aos poucos na água fervente. Conforme forem subindo à superfície, tire com uma escumadeira e reserve numa travessa grande.

Molho: numa panela pequena, leve ao fogo alto o orégano e a manteiga até que derreta (cerca de 3 minutos). Derrame sobre o nhoque e misture delicadamente. Polvilhe o queijo parmesão reservado e sirva em seguida.