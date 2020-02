Napoleon de caqui

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4 porções

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 pacote de massa folha laminada

. 1 Gema para pincelar



Para o creme:

. 1 embalagem (200 g) de cream cheese

. 1 colher (sopa) de açúcar

. Suco e raspas de 1 limão



Para montar:

. 3 caquis ramaforte cortado em gomos e depois em fatias finas

. 1 colher (sopa) de açúcar de confeiteiro para polvilhar



Modo de preparo:

Corte 12 quadrados (10 x 10 cm) da massa. Fure com um garfo e acomode-os numa forma virada para baixo, umedecida. Pincele com a gema e asse em forno alto até dourar. Numa tigela bata o cream cheese, o açúcar, o suco de limão e suas raspas até obter um creme homogêneo. Ao montar, coloque em cima de quatro quadrados assados de massa uma porção do creme de limão. Depois, acomode fatias de caqui (foto). Repita esta operação até formar um sanduíche de três andares. Polvilhe com o açúcar de confeiteiro e sirva.



Dica: Esta receita pode ser preparada também com morangos, ameixa vermelha e kiwi (sempre em fatias).