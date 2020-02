Calorias: 502 por porção

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 2 filés de namorado com a pele (1,5 kg)

. 2 colheres (sopa) de suco de limão

. 1 colher (chá) de sal

Recheio:

. 2 cebolas picadas

. 4 colheres (sopa) de óleo

. 16 fatias de pão de forma moídas

. 2 colheres (chá) de coentro

. 1 colher (chá) de pimenta-do-reino

. 2 xícaras (chá) de leite de coco

. 2 xícaras (chá) de água

. 1 xícara (chá) de castanha de caju

. 2/3 de xícara (chá) de amendoim

. 2 xícaras (chá) de cenoura ralada

Modo de preparo:

Tempere o peixe com o suco e o sal.

Recheio: Frite a cebola no óleo até dourar. Acrescente o pão, o coentro, a pimenta, o leite de coco, a água, a castanha e o amendoim picados e a cenoura. Cozinhe até engrossar. Tempere com sal. Aqueça o forno e forre uma assadeira com papel-alumínio. Disponha o filé de peixe com a pele virada para baixo e cubra com o recheio. Coloque o outro filé por cima e pressione. Regue com o azeite e cubra com papel-alumínio. Asse por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 minutos. Sirva com castanha de caju e arroz cozido com espinafre.