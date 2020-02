Nachos vermelhos

Categoria: Assado

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4 porções

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 caixa de morango

. ½ xícara (chá) de açúcar

. ½ colher (sopa) de licor de amêndoas

. 100 g de cream cheese

. 1 limão

. 2 colheres (sopa) de creme de leite

. ½ xícara (café) de leite

. 2 e ½ colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro



Para as tortillas:

. 2 tortillas de milho

. 1 colher (sopa) de manteiga derretida

. Canela em pó a gosto

. Açúcar de confeiteiro a gosto

. Castanha-do-pará em lâminas a gosto

. Raspas de chocolate a gosto

Modo de preparo:

Corte os morangos em fatias finas. Coloque-os numa vasilha e adicione o açúcar e o licor. Misture levemente e leve à geladeira por 30 minutos. Numa vasilha, junte o cream cheese, o limão, o leite, o creme de leite e o açúcar de confeiteiro. Misture bem, com um batedor de arame (fouet), até obter uma consistência homogênea. Leve à geladeira por 20 minutos. Coloque as tortillas numa assadeira, forrada com papel-manteiga, e pincele-as com a manteiga. Salpique por cima o açúcar de confeiteiro e a canela. Leve ao forno alto e asse por sete minutos – ou até dourar. Ao servir, coloque uma porção de morango em cada prato e guarneça com o creme e as tortillas. Por cima, espalhe a castanha-do-pará e as raspas de chocolate.



Dica: As tortillas são vendidas em pacotes em hipermercados ou empórios gastronômicos. Prefira o chocolate meio amargo, para que a iguaria não se sobressaia ao morango.