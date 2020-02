No liquidificador, bata o leite, a gelatina preparada de acordo com as instruções da embalagem, o requeijão, a mussarela e o queijo parmesão.

Coloque em uma forma com furo central untada com azeite e leve à geladeira até firmar.

Desenforme, salpique salsa e pimenta.

Sirva com torradinhas, grissinis e salada de folhas verdes.