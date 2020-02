Musse prática de milho

Calorias: 340 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 2 xícaras (chá) de milho

· 1 xícara (chá) de água

· Adoçante em pó para forno e fogão a gosto

· 1 pacote de gelatina em pó sem sabor, branca

· 6 colheres (sopa) de água fervente

· 1 lata de creme de leite light



Para decorar:

· Cerejas em compota light

Modo de preparo:

Junte o milho com a xícara (chá) de água no liquidificador. Bata e passe por uma peneira, espremendo bem com uma colher. Devolva o caldo ao liquidificador e acrescente o adoçante. Bata por um minuto. Despeje o caldo em uma panela e leve ao fogo baixo, cozinhando por dez minutos. Retire do fogo e reserve. Dissolva a gelatina nas seis colheres (sopa) de água fervente e misture-as ao creme de leite. Adicione o creme de leite com a gelatina ao creme de milho reservado e misture bem. Distribua o creme obtido em tacinhas, decore com uma cereja e leve à geladeira.