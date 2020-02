Musse de uva

Calorias: 301 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 6 claras

· 1/4 de xícara (chá) de açúcar

· 1 garrafa de suco concentrado de uva

· 1 envelopes de gelatina vermelha sem sabor

· 1 lata de creme de leite (300 g)

Calda:

· 2 garrafas de suco de uva (250 ml)

· 3 colheres (sopa) de açúcar

· 1 colher (sopa) de maisena

Modo de preparo:

Na batedeira, bata as claras em neve com o açúcar até obter picos firmes. Aqueça o suco de uva em fogo baixo até ficar morno. Polvilhe a gelatina sobre o suco e bata bem até dissolvê-la. Deixe esfriar um pouco e junte às claras. Misture delicadamente. Acrescente o creme de leite e misture. Transfira para uma tigela e leve à geladeira por uma hora ou até começar a ficar firme. Retire da geladeira e mexa com uma espátula para a musse ficar com textura homogênea. Leve para gelar por quatro horas.

Calda:

Numa panela, junte todos os ingrediente e leve ao fogo baixo, mexendo, até engrossar. Deixe esfriar e sirva com a musse.