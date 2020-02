Em uma frigideira antiaderente, torre a papoula e reserve.

Misture o açúcar, o açúcar de baunilha, o sal e as gemas em uma panela.

Leve-a ao banhomaria e, com o batedor de arame, bata até ficar bem fofo.

Retire do banho-maria e acrescente a gelatina hidratada de acordo com as instruções do fabricante.

Incorpore a ricota e a papoula, mexa bem e adicione o creme de leite batido.

Distribua em taças individuais e leve à geladeira por 3 horas.