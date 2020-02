Musse de queijo com manga

Calorias: 145 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2 ovos (claras e gemas separadas)

. 2 colheres (sopa) de açúcar light

. 200 g de queijo tipo cottage light

. 1/2 copo de iogurte natural desnatado

. 1 envelope de gelatina incolor sem sabor em pó

Cobertura:

. 2 mangas maduras

. 1/2 xícara (chá) de água

. Adoçante a gosto



Modo de preparo

Bata as claras em neve e junte o açúcar light. Bata mais e junte as gemas. Continue batendo até ficar uma mistura fofa. Acrescente delicadamente o queijo cottage misturado com o iogurte desnatado. Reserve. Hidrate a gelatina conforme as instruções do fabricante e incorpore-a ao creme de queijo. Mexa devagar e despeje em uma assadeira pequena molhada. Leve à geladeira até ficar firme.

Cobertura:

Pique as mangas e leve ao fogo com a água. Cozinhe em fogo baixo até formar uma pasta. Retire do fogo e adicione o adoçante. Com um cortador redondo, corte o creme de queijo e ponha em um prato. Espalhe a cobertura por cima e sirva gelado.