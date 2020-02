Musse de pêssego

Calorias: 364 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 envelope de gelatina incolor sem sabor (12 g)

· 1/4 de xícara (chá) de água

· 1 garrafa de suco concentrado de pêssego (500 ml)

· 3 colheres (sopa) de suco de limão

· 1 lata de leite condensado

· 3 claras

Modo de preparo:

Em um refratário pequeno, polvilhe a gelatina sobre a água, batendo sempre com um garfo para não formar grumos. Deixe hidratar por cinco minutos. Leve ao fogo em banho-maria, mexendo até dissolvê-la. Reserve. Bata no liquidificador o suco de pêssego com o de limão, a gelatina dissolvida e o leite condensado. Bata as claras em neve e junte a mistura de pêssego. Mexa com cuidado até ficar homogêneo. Transfira para taças ou tigelas pequenas e leve à geladeira por quatro horas ou até ficar firme.