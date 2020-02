Musse de milho-verde

Calorias: 145 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 lata de milho-verde

. 1 xícara (chá) de leite

. 1 colher (sopa) de gelatina em pó sem sabor

. 1 vidro de leite de coco (200 ml)

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 100 ml de creme de leite fresco

. 3 claras

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o milho-verde, o leite, a gelatina, hidratada e dissolvida de acordo com as instruções da embalagem, o leite de coco e o açúcar. Transfira para uma tigela, misture o creme de leite batido em ponto de chantilly e as claras batidas em neve. Distribua em taças e leve à geladeira até firmar. Decore a gosto.