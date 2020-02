Musse de manga

Calorias: 250 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 3 mangas

· 2 colheres (sopa) de suco de laranja

· 1 colher (sopa) de licor de laranja

· 2 claras em neve

· 2 colheres (sopa) de açúcar

· 1 xícara (chá) de creme de leite fresco

Modo de preparo:

Descasque e pique as mangas e bata-as no liquidificador com o suco e o licor de laranja. Reserve. Misture as claras com o açúcar e bata até ficar firme. Reserve. Bata o creme de leite até engrossar e misture com cuidado metade das claras. Junte a manga e o restante das claras e mexa delicadamente. Despeje em taças individuais e leve à geladeira por uma hora. Sirva em seguida.