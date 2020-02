Musse de laranja

Calorias: 229 por porção

Categoria: Musse

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 7 ovos (claras e gemas separadas) em temperatura ambiente

· 2 colheres (sopa) de maisena

· 1 xícara (chá) de suco de laranja

· 7 colheres (sopa) de açúcar

· 3 colheres (sopa) de licor de laranja (Cointreau, Curaçau ou Grand-Marnier)

Modo de preparo:

Bata as gemas até ficarem esbranquiçadas. Dissolva a maisena no suco de laranja, mexa bem e leve ao fogo brando, mexendo sempre até engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar. Bata as claras em neve, acrescente o açúcar aos poucos, batendo até obter picos firmes. Junte as gemas e misture delicadamente. Acrescente o licorde laranja e misture. Distribua entre taças individuais, cubra e deixe na geladeira até firmar. Ao ser vir, decore com tiras de casca de laranja.

Dica:

Se preferir, use tangerina em vez de laranja. E substitua o licor por uma colher (chá) de rum. Decore com casca de limão.