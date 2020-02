No liquidificador, bata o suco de laranja, o iogurte, a gelatina preparada de acordo com as instruções da embalagem, o leite e o açúcar.

Distribua em taças individuais e cubra com a geleia de damasco.

Hidrate os damascos na água durante 15 minutos.

Leve ao fogo e cozinhe durante 5 minutos.

Junte o licor de laranja, deixe esfriar e coloque sobre a musse.

Para a geleia de damasco, cozinhe-os e bata com licor de laranja no liquidificador.