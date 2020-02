Categoria: Musse

Dificuldade: Médio

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 500 g chocolate meio amargo quebrado em pedaços médios

. 2 1/2 xícaras (chá) de creme de leite

. 4 claras em neve

Modo de preparo

Coloque o chocolate numa tigela e reserve. Numa panelinha, aqueça o creme de leite, espere ferver e despeje sobre o chocolate. Misture com um batedor de arame até obter um creme liso e reserve.

Coloque as clara na tigela da batedeira e bata atá obter picos firmes. Com uma espátula, incorpore delicadamente as claras ao creme de chocolate.

Transfira para a louça que irá à mesa, cubra com filme plástico e leve à geladeira para firmar e gelar por, pelo menos, 2 horas e, no máximo, atá por 48 horas.